15تصريحًا لممثلي العالم بمجلس الأمن بشأن سد النهضة

/639701/15تصريحا-لممثلي-العالم-بمجلس-الأمن-بشأن-سد-النهضة

شهدت جلسة مجلس الأمن الخميس، العديد من تصريحات ممثلي العالم والتي تضمنت التأكيد علي ضرورة الخروج بإتفاق ملزم لجميع الأطراف دون أحادية في القرار بشأن الملئ للسد.

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