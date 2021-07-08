بنك القاهرة اعرف اكتر عن عرض كاش باك 

يقدم بنك القاهرة عرض كاش باك وهو عرض جديد نال استحسان عملاء بنك القاهرة في الساعات الماضية، ولهذا سعى بنك القاهرة على الكشف عن تفاصيل عرض كاش باك وقسط المشتريات. وإليكم التفاصيل.

دوت الخليج

عرض كاش باك من بنك القاهرة

بطاقات بنك القاهرة الائتمانية في فصل الصيف والعيد حيث يتيح لعملاء بنك القاهرة بالتقسيط على المشتريات والاستمتاع بنسبة ١٠٪ كاش باك بحد اقصى ١٥٠٠ جنيه عند تقسط مشترياتك في المتاجر او اون لاين .

مدة عرض كاش باك من بنك القاهرة

عرض بنك القاهرة ساري حتي يوم ١٥ أغسطس المقبل ويتم رد الكاش باك في الشهر التالي من نهاية العرض. العرض ينطبق على جميع انواع بطاقات بنك القاهرة الائتمانية (ماعدا بطاقة التقسيط)، والحد الادنى لاجمالى المعاملات 5000 جنيه وبدون حد اقصى. التقسيط ابتداءا من 12 شهر حتى 60 شهر.