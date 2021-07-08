عاجل.. شكرى: إثيوبيا وراء أزمة سد النهضة لأسباب سياسية بامتياز

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم، للنظر فى التطورات المتعلقة بالقرار الأحادى لأديس أبابا للشروع فى المرحلة الثانية من ملء سد النهضة على نهر النيل، أوضح أن شكرى أن ما تطلبه مصر هو امتثال إثيوبيا لالتزاماتها القانونية التى تمنعها من الإضرار بمصالح دول المصب.

وأضاف: إثيوبيا تصر على أن تكون لها اليد العليا فى مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتوهم إمكانية هيمنتها على نهر النيل وتعتبر مشاركتها فى المفاوضات من باب المجاملة.

وشدد وزير الخارجية على أن التعنت الإثيوبى أحبط كل الجهود المبذولة لتسوية أزمة سد النهضة، لافتا إلى أن مرجع ومصدر أزمة سد النهضة سياسى بامتياز.