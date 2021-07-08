جدة - نرمين السيد - وفى كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم، للنظر فى التطورات المتعلقة بالقرار الأحادى لأديس أبابا للشروع فى المرحلة الثانية من ملء سد النهضة على نهر النيل، أوضح أن شكرى أن ما تطلبه مصر هو امتثال إثيوبيا لالتزاماتها القانونية التى تمنعها من الإضرار بمصالح دول المصب.
وأضاف: إثيوبيا تصر على أن تكون لها اليد العليا فى مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن إثيوبيا تتوهم إمكانية هيمنتها على نهر النيل وتعتبر مشاركتها فى المفاوضات من باب المجاملة.
وشدد وزير الخارجية على أن التعنت الإثيوبى أحبط كل الجهود المبذولة لتسوية أزمة سد النهضة، لافتا إلى أن مرجع ومصدر أزمة سد النهضة سياسى بامتياز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. شكرى: إثيوبيا وراء أزمة سد النهضة لأسباب سياسية بامتياز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.