عاجل.. شكرى من مجلس الأمن: مصر تحمى وتصون حقها فى الحياة

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن حقوق مصر المائية إذا تعرضت للخطر فلا يوجد حل أمامها إلا أن تحمى وتصون حقها الأصيل فى الحياة، مشيرًا إلى أننا اقترحنا مد خطوط الكهرباء لإثيوبيا لتحقيق التنمية.





وأضاف، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، أن إثيوبيا استمرت فى تبنى موقف متعنت طوال مسار المفاوضات، وأبت الموافقة على أى حلول أو مقترحات توافقية قدمها شركاؤنا الدوليون.

وأوضح "نسعى لاتفاق ملزم للحفاظ على أمن مصر المائى"، مؤكدًا أن سد إثيوبيا يمثل تهديدًا وجوديا حقيقيًا بالنسبة لمصر، كما أن دولتا المصب باتتا أكثر عرضة الآن لمخاطر سد النهضة فى ظل عدم وجود ضمانات بشأن أمامة وسلامته الإنشائية.

وتابع :"لا توجد أية ضمانات ضد الأضرار التى قد تنجم عن ملء وتشغيل سد النهضة أثناء فترات الجفاف، فمصر لن تقبل أو تتهاون أن يهدد السد وجودها، ولا تزال إثيوبيا مصممة على رفض أى اتفاق".

وأوضح أن "طرح مصر الملف أمام مجلس الأمن يعد بمثابة شهادة على إيمانها الراسخ بمبادىء التفاوض، فنحن أتينا هنا نبحث عن حل سلمى عن طريق التفاوض للأزمة ولدرء العواقب الوخيمة التى قد تنتج حال هدم التوصل لتسوية".

وطالب شكرى مجلس الأمن بتبنى مشروع القرار الخاص بمسألة سد النهضة والذى تم تعميمه من قبل تونس.