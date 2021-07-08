مندوب فرنسا: ملء السد بشكل منفرد أحدث قلقا كبيرا لدى مصر والسودان

جدة - نرمين السيد - وخلال جلسة مجلس الأمن الدولى، مساء اليوم، للنظر فى التطورات المتعلقة بالقرار الأحادى لأديس أبابا للشروع فى المرحلة الثانية من ملء سد النهضة على نهر النيل، أوضح المندوب الفرنسى أن مسؤولية مجلس الأمن تكمن فى منع إطالة النزاعات وتحولها إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين، مبينا أن مسؤولية مجلس الأمن هو تفادى تحول الخلاف إلى تهديد للأمن الدولى.

وأشار إلى أن كل الأطراف لديها أهداف مشروعة بشأن سد النهضة، مضيفا: "مقتنعون بإمكان التوصل السريع إلى حل تحت مظلة الاتحاد الإفريقى".

وتابع: "مهتمون بالتحديات التنموية التى تواجه كل من مصر والسودان وإثيوبيا، والحل الوحيد هو فى الحوار بينهم، ونحن على قناعة بأن الأطراف الثلاث يمكنها التوصل لاتفاق".

وأشاد مندوب فرنسا بجهود الاتحاد الأفريقى فى التوصل لتسوية أزمة سد النهضة، داعيا أطراف الخلاف فى سد النهضة لتحمل مسؤولياتهم وتقديم التنازلات لحل الخلاف.