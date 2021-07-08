/639685/روسيا-من-مجلس-الأمن-نقدر-المشاغل-المشروعة-لمصر-والسودان-بشأن-سد-النهضة

قال ممثل روسيا بجلسة مجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة، أن روسيا تقدر المشاغل المشروعة لمصر والسودان بشأن السد، مؤكدا أن التوصل لتفاهمات حول ملء السد وتشغيله سيساعد فى التوصل لإتفاق دائم وملزم

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان، وذلك بعد فشل جولات عدة من المباحثات بسبب إصرار إثيوبيا قدما على الملء الثاني للسد من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، وأن يقوم مجلس الأمن بطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".

وكان وزير الري المصري محمد عبد العاطي قد قال، الاثنين الماضي، إنه تلقى إخطارا رسميا من إثيوبيا يفيد بأنها بدأت ملء خزان السد لعام ثان. وقالت مصر إنها ترفض هذا الإجراء ووصفته بانه تهديد للأمن الإقليمي.