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30 مشاركة للوزراء داخل مجلس الشيوخ خلال دور الإنعقاد الاول«صور»

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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شارك الوزراء فى الجلسات العامة لمجلس الشيوخ ،فى إطار تعزيز التعاون بين البرلمان بغرفتيه وبين الحكومة، حيث شارك المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية  14، بينما شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية 4 مرات ،وشاركت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مرتين.

دوت الخليج يرصد عدد مشاركات الوزراء فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

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مشاركات الوزراء فى مجلس الشيوخ 

كما شارك فى الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، مره واحده كلا من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، والسفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية ووالري، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.

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انتهاء دور الإنعقاد الأول لمجلس الشيوخ 

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، قد أنهى الثلاثاء الماضي الموافق 6 يوليو 2021، دور الانعقاد الأول، حيث ألقى رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، البيان الختامي، مشيدًا بدور الأعضاء فى إثراء الحياة النيابية.

وكان مجلس الشيوخ فى ختام دور الانعقاد الأول، قد وافق علي قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، بشكل نهائي، واتخاذ اللازم بعدها عملا بحكم المادة 249 من الدستور.

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ومحدثًا النواب، قال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق:" وتابع خلال الجلسة العامة للشيوخ اليوم، بحسب ما رصد دوت الخليج مخاطبا النواب: بذلتم جهدا دون كلل أو ملل لقوانين شكلت حزمة تشريعات أساسية مهمة ومنظومة لمجالات عديدة، وأنه قد كانت لجان المجلس تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل أن تخرج التشريعات معبرة عن معطيات الواقع واستطرد عبدالرازق: أكدتم عمليا أن المجلس له دور مهم، نابع من الاختصاصات الموكلة إليه، حيث تولى المجلس مهمة إضفاء مزيد من التعمق على القوانين وترسيخ دعائم الديمقراطية والحريات العامة.  

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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