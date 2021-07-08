انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد الاعدادية تنسيق التمريض العادي والعسكري في مصر 2021- 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان عن تنسيق التمريض العادي والعسكري في بعض المحافظات في مصر، كما سيتم اعلان باقي المحافظات خلال الساعات القادمة، وجاء ذلك بعد بيان وزارة التربية والتعليم والتي أكدت فيها بأن تنسيق التمريض 2021، وتحديد تنسيق الحد الأدنى للقبول هو أمر تختص به مديريات التعليم، حيث تختلف كل محافظة عن الأخري، وذلك لقيام كل مديرية بحصر أعداد الطلاب التابعين لها، وتحديد سعة المجاميع، وبعد ذلك يتم الإطلاع على رغبات الطلاب، وبعدها يتم إعلان الحد الأقل للتنسيق.

تنسيق التمريض العادي بعد الاعدادية

في ضوء اعلان بعض محافظات الجمهورية، تنسيق مدارس التمريض العادي والعسكري خلال الساعات الماضية، نعرض لكم نتيجة تنسيق التمريض العادي، وذلك في المحافظات التي ظهر بها. وعليه ووفقاً لإعلان كل مديرية تعليم، فيكون تنسيق مدارس التمريض العادي 2021, كما يلي;

– شمال سيناء 220 درجة.

– محافظة القليوبية 260 درجة.

– في المنيا، يبدأ استقبال طلبات القبول للمجموع من 275 إلي 80 درجة، بداية من الاربعاء 7 يوليو حتي 12 يوليو، ومن 13 يوليو حتي 18, يتم استقبال طلبات التقديم للمجموع 274,5 حتي 269. كما أنه سيتم النزول بالدرجات في حالة عدم استكمال عدد الطلبة.

– محافظة الاسماعيلية 275 درجة.

– الشرقية 260 درجة.

– الغربية 265 درجة.

– الفيوم 260 درجة.

– كما أعلنت صحة محافظة بني سويف عن استثناء أبناء الشهداء من الجيش والشرطة والجيش الابيض، من اختبارات القبول معدي الكشف الطبي.

– أسوان 277 درجة.

نتيجة تنسيق التمريض العسكري 2021- 2022

شهدت مدارس التمريض العسكري إقبال هائل في الأيام الأخيرة، حيث يهتم الكثير من الطلاب واولياء الامور بكافة تفاصيل التقديم والتنسيق. جدير بالذكر انه يتم الاشراف على عملية التعليم بها، وزارتي الدفاع ووزارة التربية والتعليم، كما تقدم العديد من المزايا وفرص العمل بمستشفيات القوات المسلحة، بعد إتمام الدراسة، وعليه نعرض لكم في الأيام القليلة القادمة نتيجة تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية فور ظهورها.

مواعيد التقديم لمدارس التمريض في مصر

تبدأ مدارس التمريض العادي والعسكري في استقبال طلبات التقديم، بشكل رسمي في غضون الساعات القليلة القادمة، وذلك عقب الانتهاء من اعلان تنسيق التمريض العادي والعسكري. ويتم ذلك وفقًا لعدة معايير وضوابط، والتي من شأنها تضمن الشفافية في اختيار الطلبة المقبولين داخل المدارس.

– وجدير بالذكر أنه هناك العديد من المدارس البديلة للثانوية العامة، والتي تقدم العديد من المزايا كذلك وفرص العمل، الأمر الذي يوفر فرصة ذهبية لمن لم يلتحق بتنسيق الصف الاول الثانوي، حيث التفاضل بين العديد من المدارس البديلة الأخري، والتي منها؛ مدرسة البترول، ومدارس الانتاج الحربي، وغيرهم من المدارس البديلة للثانوية، والتي يمكنكم معرفتها من خلال النقر على رابط المدارس البديلة أعلاه.