جدة - نرمين السيد - قالت مندوبة أيرلندا، فى جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، مساء اليوم الخميس، إن نهر النيل مورد طبيعى حيوى وأساسى للدول الثلاث، وإن التسوية التفاوضية وحدها يمكن أن تأتى بحل لهذه المعضلة.





وأضافت "ندرك أهمية هذه المسألة لكل هذه الأطراف التى تعتبر النيل مصدر حيوى لرزقها فى إثيوبيا ومصر السودان.. إن اتفاق دائم حول كيفية إدارة السد بالغ الأهمية بالنسبة للاستقرار والتنمية على المدى الطويل". وأوضحت "التعاون بين دول حوض النيل لم يكن مهما كما هو اليوم.. إثيوبيا ومصر والسودان تواجه مباشرة آثار تغير المناخ والنمو السكانى والمد الحضرى السريع ومن شأنه أن يزيد من تداعيات إدارة المياه ومن شأنه أن يعزز التعاون المتبادل". وتابعت "نشيد بجهود الاتحاد الافريقى وبرئاسة جمهورية الكونغو فى مفاوضات سد النهضة ونشجع الاتحاد الإفريقى على البناء والاستفادة من الدعم السياسى". وأكدت "أيرلندا تدعم جهود الاتحاد الافريقى للوصول لتسوية ونشجع الأطراف على تكثيف جهودهم وبناء الثقة لتحقيق الانفراج.. فى إعلان المبادئ بين الدول الثلاث التزمت التعاون وتحقيق الاستخدام المعقول والتوصل لتسوية سلمية للنزاعات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أيرلندا: يجب التوصل إلى اتفاق دائم حول كيفية إدارة سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.