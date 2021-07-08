جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدى، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الإجراءات الأحادية لملء سد النهضة ستكون لها آثار مدمرة على حياة الملايين من السودانيين، وتؤثر على سلامة المنشآت المائية السودانية.





والتقت المهدى مع غوتيريش، فى الأمانة العامة للأمم المتحدة، لشرح موقف السودان من سد النهضة الإثيوبى، وتأثيراته المحتملة على السودان قبيل جلسة اجتماع مجلس الأمن. وأكدت التزام السودان بالإطار التفاوضى الذى يقوده الإتحاد الأفريقى، داعية إلى تعزيز هذا الإطار بشركاء آخرين من بينهم الأمم المتحدة، وقدمت للأمين العام شرحا لموقف السودان المتمثل فى ضرورة توصل الأطراف الثلاثة؛ السودان، مصر وإثيوبيا لاتفاق ملزم فى إطار زمنى محدد لملء وتشغيل السد. من جانبه، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى اهتمام المنظمة الدولية بالموضوع، مؤكدا استعداد المنظمة للعب دور بناء وإيجابى يساند العملية التفاوضية، وبما يضمن توصل الأطراف إلى اتفاق حول هذه القضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة خارجية السودان: الملء الأحادى لسد النهضة مدمر لحياة الملايين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.