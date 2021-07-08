مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: ملتزمون بتقديم الدعم السياسى لحل أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة ليندا توماس، ممثل الولايات المتحدة الأمريكية فى مجلس الأمن، إن القرن الإفريقى يعيش فى مرحلة عصيبة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعلاجات الإقليمية المتشابكة.





وأضافت خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، أن مياه النيل لها أهمية قصوى للدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا"، وأكدت "ما زلنا نعتقد أنه بالإمكان حل أزمة سد النهضة". وحثت المندوبة الأمريكية على مواصلة مناقشة كل السبل المحتملة وإبداء المرونة لتسوية هذه المسألة بسلام، وأوضحت الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم الدعم السياسى لحل أزمة سد النهضة، ومن المتوقع أن تستأنف مفاوضات الاتحاد الإفريقى على نحو عاجل.

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