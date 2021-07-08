ممثل الكونغو  من مجلس الأمن:سد النهضة يسبب مشاكل لمصر والسودان

/639681/ممثل-الكونغو -من-مجلس-الأمنسد-النهضة-يسبب-مشاكل-لمصر-والسودان

قال ممثل جمهورية الكونغو بجلسة مجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة، بأن السد يمثل إشكالية كبيرة علي دولتي السودان ومصر، ومع توافر الإرادة من الجميع لابد من أتفاق يصب في صالح جميع الأطراف دون أى ضرر لأحد.

وأكد علي أن جمهورية الكونغو أجرت العديد من اللقاءات مع الدول الثلاث والإرادة موجودة لدي الجميع في عمل أتفاق لا يضر أحد ومن ثم لابد من العمل علي إنهاء حالة إنعدام الثقة بين الجميع من أجل أن تتم العملية بنجاح علي أن يتم وضع مصالح الجميع في الإعتبار.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان، وذلك بعد فشل جولات عدة من المباحثات بسبب إصرار إثيوبيا قدما على الملء الثاني للسد من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وقدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، وأن يقوم مجلس الأمن بطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".

وكان وزير الري المصري محمد عبد العاطي قد قال، الاثنين الماضي، إنه تلقى إخطارا رسميا من إثيوبيا يفيد بأنها بدأت ملء خزان السد لعام ثان. وقالت مصر إنها ترفض هذا الإجراء ووصفته بانه تهديد للأمن الإقليمي.