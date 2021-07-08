الصحة: 500 مواطن جنوب سودانى تقلوا العلاج من فيروس C ضمن مبادرة علاج مليون إفريقى

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، المركز الطبي المصري في «جوبا» عاصمة دولة جنوب السودان، وذلك برفقة وزيرة صحة جنوب السودان، والسفير المصري لدى جوبا السفير محمد فاتح، والقنصل المصري السيد أحمد البكري، والدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، عمق علاقات التعاون مع دولة جنوب السودان في القطاع الصحي، والتي تضمنت تبادل الخبرات لدعم قدرات الفرق الطبية، وإمداد القطاع الطبي بشحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، إن تردد المواطنين على المركز الطبي المصري بدولة جنوب السودان بلغ 5186 مواطنًا خلال شهر يونيو فقط، لافتًا إلى الوزيرة أكدت حرص القيادة السياسية المصرية على دعم دولة جنوب السودان في القطاع الصحي، حيث وجهت الوزيرة بتوفير 3 سيارات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى، للتمركز في مقر المركز الطبي المصري بـ«جوبا»، لتوفير الخدمات الإسعافية على أعلى مستوى للعاصمة "جوبا".

وتابع «مجاهد»، أن الوزيرة أثنت على مجهودات الفرق الطبية المصرية بالمركز وحرصهم على تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للأشقاء والجاليات في جنوب السودان، لافتًا إلى أن المركز يعد أقوى مركز طبي في جنوب السودان لتقديم الخدمة الطبية في تخصصات "الأطفال والباطنة، وجراحة العظام، والأنف والأذن، والرمد، والأسنان، والجراحة العامة، والجلدية"، مضيفًا أن المركز تم تأسيسه عام 2008، وتم تطويره والتوسع في الخدمات المقدمة به وافتتاحه بعد تجهيزه في عام 2020.

وأشار «مجاهد» إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير جهاز ماموجرام وجهاز سونار بالمركز الطبي المصري وذلك لأغراض الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم صحة المرأة، لافتًا إلى أن الوزيرة أكدت حرص مصر على إرسال شحنات من المساعدات إلى دولة جنوب السودان على مدار السنة ونصف الماضية، تزامنا مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي بلغت (24 طن أدوية ومستلزمات طبية وألبان أطفال)، وذلك لدعم القطاع الصحي فى الدولة الشقيقة.

وأضاف «مجاهد» أن الوزيرة أكدت توفير منح سنوية لأطباء دولة جنوب السودان، ضمن برنامج الزمالة المصرية، وذلك في إطار الحرص على دعم المستوى المهني للفرق الطبية في دولة جنوب السودان، وتبادل الخبرات بين البلدين في القطاع الصحي.

ولفت «مجاهد» إلى أنه منذ إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس سي، تم فحص آلاف المواطنين في دولة جنوب السودان، وتقديم العلاج بالمجان لـ500 مصاب بفيروس سي، لافتًا إلى تأكيد وزيرة الصحة والسكان على استمرار مشاركة الموارد الطبية بين الجانبين المصري والجنوب سوداني وتعزيز التعاون في القطاع الصحي، ومواصلة العمل بجسر المساعدات الطبية لدولة جنوب السودان موجهة بإرسال القوافل الطبية في مختلف التخصصات بشكل دوري.

يُذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قامت أمس الأربعاء، بزيارة لدولة السودان، في إطار تبادل الزيارات بين مصر وأشقائها من دول القارة الأفريقية لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.