 الخطوط الجوية الروسية تعلن استئناف رحلاتها إلى المنتجعات المصرية 

أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية (إس سفن) اليوم /الخميس/ استئناف رحلاتها إلى المنتجعات المصرية، وقال متحدث باسم الشركة - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن "شركة (إس سفن) للطيران جاهزة لاستئناف رحلاتها إلى مصر​​​، وسنقوم بصياغة برنامج الرحلة ونطلب التصاريح المناسبة من سلطات الطيران".

من جانبها، توقعت وكالة السياحة والسفر الروسية "ATOR" أن تستأنف الرحلات العارضة (الشارتر) إلى مصر في يوليو الجاري.

والغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في وقت سابق اليوم - مرسوم حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية.

ونشر قرار الرئيس الروسي برفع الحظر عبر البوابة الرسمية للمعلومات القانونية للكرملين على الإنترنت.

ورحبت جمهورية مصر العربية بالقرار الذي صدر عن دولة روسيا الاتحادية، اليوم الخميس، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الكرملين في هذا الصدد.

وتعرب مصر عن تطلعها لسرعة عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي، وخاصة في ضوء الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لاحتواء فيروس كورونا.

وتؤكد مصر أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة، والتي تشهد زخماً في مختلف المجالات.