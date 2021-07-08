فيديو. مراسل إكسترا نيوز: جلسة مغلقة للأعضاء الدائمين حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - عرض الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، خلال تقديمه برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز، كواليس جلسة مجلس الأمن الدولى، للنظر فى التطورات المتعلقة بالقرار الأحادى لأديس أبابا بالشروع فى المرحلة الثانية من ملء "سد النهضة" من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.





وقال ياسر نور الدين، مراسل إكسترا نيوز، من أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، إن هناك جلسة مغلقة للأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن وتعتيم إعلامى كامل. وأشار إلى أن مجلس الأمن ناقش المشروع التونسى المقدم بشأن سد النهضة الإثيوبى، فى جلسة مغلقة.

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