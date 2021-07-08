فيديو.. الطاهرى: هناك تفهم إفريقى كامل لـ ذهاب مصر والسودان لمجلس الأمن

وأوضح الطاهرى، خلال تقديمه برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز: "نقدر نعتبر إن الأيام والساعات اللى فاتت أشغال دبلوماسية شاقة"، مشيرا إلى أن عملية الحشد لقضية مصر العادلة فى مجلس الأمن لا تتوقف.
وتابع: "الرئيس السيسى قال جملة مهمة جدا خلال تلقيه اتصالات من رئيس الكونغو، وهى إنه تحرك مصر والسودان إلى مجلس الأمن، يعزز المسار الإفريقى، ويؤكد قيادة الاتحاد الإفريقى ورئاسته للمسار".
وتابع: "يعنى مصر والسودان رايحين مجلس الأمن تحت المظلة الإفريقية، ومخرجوش عن الصف الإفريقى، والخطاب الإثيوبى اللى حاول يدق أسفين بين مصر والدول الإفريقية، وما بين الجامعة العربية والاتحاد، أسقطتها الدبلوماسية المصرية".
وواصل الطاهرى حديثه: "هناك تفهم إفريقى كامل لفكرة الذهاب لمجلس الأمن"، مشيرا إلى أن الرئيس التونسى قيس سعيد فعل ما وعد به خلال وجوده فى القاهرة، بأن الأمن القومى المصرى هو أمن قومى لتونس.
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