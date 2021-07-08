/639674/التعادل-الإيجابي-يحسم-لقاء-بيراميدز-والمقاولون-بالدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع الفريقين في الأسبوع الثاني والعشرون من بطولة الدوري الممتاز، علي ملعب المقاولون العرب.

ويرصد دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين في الدوري الممتاز. تقدم فريق المقاولون العرب في نتيجة المباراة في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، من خلال مامادو نياس أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لمصطفى البدري على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة مباشرة بشكل رائع لتمر في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

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