/639663/تفاصيل-مقتل-عنصرين-إجراميين-بالدقهلية-وضبط-ثالث

لقى عنصران إجراميان مقتلهما وتم ضبط المتهم الثالث، اليوم الخميس، وذلك استمرارا لجهود الأمن العام فـي ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الهاربة وذوى النشاط الإجرامي بنطاق بحيرة المنزلة بالدقهلية والمراكز المتاخمة لها. دوت الخليج يرصد في التقرير تفاصيل مقتل عنصران إجراميان مقتلهما وتم ضبط المتهم الثالث

وكانت تعود التفاصيل عندما وردت معلومات لمجموعات العمل المشكله برئاسه قطاع الامن العام مفادها اختباء عاطل والسابق اتهامه في عدد من القضايا والمحكوم عليه بالسجن 30 سنة فـى 5 جنايات وشقيقه عاطل والسابق إتهامه فـى عدد من القضايا ومطلوب ضبطهما وإحضارهما فـى قضية (قتل)واختبائهما بمنطقة بدائرة قسم جمصه واختباء عاطل والسابق اتهامه فـى عدد من القضايا والمطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية (سرقة بالإكراه) بذات المنطقة.

البحث الجنائى بالدقهلية

وبعد تقنين الإجراءات تم إستهداف الاول والثاني بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية ومشاركه مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بالدقهلية ومجموعات قتالية من الأمن المركزي ولدي إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران وتبين مصرعهما إثر إصابتهما بعدة أعيرة نارية متفرقة ، وعُثر بجوار جثتيهما على(2 بندقية آلية وعدد من الطلقات وتم استهداف الثالث أمكن ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.