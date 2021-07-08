”الهجرة” تطالب المصريين العالقين الراغبين فى العودة لمصر بالتسجيل لدى الوزارة 

استمرارا لمتابعة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطورات الموقف الخاص بالمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت" بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، وطالبت الوزيرة المصريين العالقين بدولة الإمارات، الراغبين في العودة إلى أرض الوطن والمسافرين عبر شركات الطيران الإماراتي "الإمارات، فلاي دبي، العربية"، بأن يسجلوا ويرسلوا بياناتهم لوزارة الهجرة من أجل تيسير تعديل التذاكر الخاصة بهم.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم عن تلقي غرفة العمليات بوزارة الهجرة العديد من المناشدات من المصريين العالقين بالإمارات والمسافرين عبر شركات الطيران "الإمارات، فلاي دبي، العربية"، والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، حيث أفادوا بأنهم عند طلبهم تعديل التذاكر الخاصة بهم، تم إبلاغهم بأنه سيتم فرض غرامات نظرًا لهذا التعديل.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه على المصريين العالقين المسافرين عبر الشركات الإماراتية ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة وتوضيح رقم التذكرة الخاصة بهم، واسم شركة الطيران المسافرين عبر الخطوط الخاصة بها عبر الرابط: ‏https://forms.gle/P8CBohESSQUML9m99

وأكدت وزيرة الهجرة متابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إطلاعه سيادته أولا بأول على كافة التطورات الخاصة بموقف العالقين المصريين بالإمارات، لافتة إلى استمرار التنسيق مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، حتى الانتهاء من عودة الراغبين من المصريين العالقين.

وكانت قد أعلنت وزيرة الهجرة أنه بداية من اليوم الخميس الموافق 8 يوليو الجاري، سيكون هناك جسر جوي لعودة الراغبين من المصريين العالقين بدولة الإمارات إلى أرض الوطن.

وناشدت الوزيرة المواطنين المصريين العالقين بالإمارات، في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها وفي ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة، بالالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حمايتهم وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص.