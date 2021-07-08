شكرى : مصر تدعم مشروع القرار التونسى بشأن سد النهضة 

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إن مصر تدعم مشروع القرار الذى تقدمت به تونس إلى مجلس الأمن الدولى حول الموقفين المصرى والسودانى إزاء تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة، واصفا مشروع القرار بأنه "متوازن"، وقال إنه يعطى دورًا مركزيًا لرئيس الاتحاد الإفريقى؛ لإجراء مفاوضات بصورة جديدة؛ تفضى إلى إيجاد سبيل لحل القضايا الخلافية التى أعاقت التوصل إلى نتائج محددة وحاسمة.





وأضاف شكرى فى تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" أثناء تواجده فى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن الدولى بشأن سد النهضة، أن طرح الخلاف مع إثيوبيا بشأن قضية المياه، أمام مجلس الأمن، ليست هى السابقة الأولى فى تاريخ المجلس، مضيفا أن العنصر الرئيسى فى مشروع القرار المطروح أمام المجلس واضح جدا، وهو تشجيع الدول الثلاثة على مواصلة حل الصراع من خلال الطرق السلمية والمفاوضات. وأشار إلى أن مصر ترى أن كثيرًا من أعضاء مجلس الأمن يدركون أهمية مواجهة تلك المشكلة، مؤكدًا أن مصر ترى بأن التعامل مع تلك المشكلة هو من صميم واجبات مجلس الأمن الدولى ومن صميم اختصاصاته، وقال شكرى إنه لا يتوقع حدوث معارضة من جانب أعضاء مجلس الأمن الـ 15 لمشروع القرار التونسى. وتابع: "إنه سيؤكد أمام مجلس الأمن الدولى أن المفاوضات حول سد النهضة يجب أن تفضى إلى نهايات ملزمة"، معتبرا أن مشروع القرار التونسى هو السبيل الأمثل أمام إثيوبيا؛ للاستفادة من سد النهضة فى تحقيق التنمية التى تصبو إليها، وفى نفس الوقت "تلافى إحداث أضرار جسيمة للسودان أو لمصر".

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