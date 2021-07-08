صور.. السفارة المصرية فى بكين تحتفل بالعيد الوطنى

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة جمهورية مصر العربية فى بكين الاحتفال السنوى بالعيد الوطنى المصرى الموافق للذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو، وذلك بمشاركة شى فنج نائب وزير الخارجية الصينى وسفراء ورؤساء بعثات الدول الأجنبية المعتمدين لدى الصين وكبار المسئولين بالوزارات الصينية والجامعات والمراكز الفكرية والسلك الدبلوماسى.





وألقى السفير الدكتور محمد البدرى سفير مصر فى الصين كلمة قصيرة أشار فيها إلى عمق العلاقات بين البلدين ومبرزاً الطفرة الكبيرة التى شهدتها العلاقات خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الصينى "شى جين بينج"، وذلك قبل أن يقوم بعرض رسالة التهنئة التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الرئيس الصينى بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعى مشيراً إلى أنها توجز المرتكزات الأساسية للعلاقات بين البلدين وتضع الإطار المستقبلى لها.

من جانبه، ألقى نائب وزير الخارجية الصينى كلمة ركز فيها على اعتزاز الصين بعلاقاتها التاريخية والوطيدة مع مصر، مبرزاً أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية وشرق أوسطية تقيم العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الصين الشعبية عام 1956، وأنه منذ ذلك الحين عملت الدولتان معاً للدفاع عن حقوق الدول النامية فى كافة المحافل الدولية والإقليمية، معرباً عن أمل بلاده فى تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة فى ظل القيادة الرشيدة لرئيسى البلدين.

وعقد السفير البدرى لقاءً مع نائب وزير الخارجية الصينى استعرضا فيه جوانب العلاقات الثنائية، ووجه السفير المصرى الشكر للحكومة الصينية وشركة سينوفاك على دعمهما لانتاج أول لقاح صينى فى مصر بمصانع "فاكسيرا".