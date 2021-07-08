شكرى: مصر ستتخذ أى إجراء تراه مناسبا لحماية شعبها وحقوقه المائية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية سامح شكرى إن 95 فى المائة من أراضى مصر صحراء، وأن 60 فى المائة من المصريين يعتمدون على مياه النيل فى الزراعة والعيش، ولذلك لابد من التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا يحدد قواعد ملء خزان سد النهضة ويلزم إثيوبيا بالمسئولية فى عملية الملء خلال فترات الجفاف أو الجفاف الممتد، بما يتماشى مع مبادىء القانون الدولى وقواعده الحاكمة التى تنظيم هذا النوع من القضايا.





وفى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية لوكالة "أسوشيتد برس"، وجه شكرى رسالة إلى الشعب الإثيوبى قائلا: إن اتفاقات، من هذا النوع الذى تطالب به مصر والسودان، ليست بالأمر الجديد؛ فقد جرى التوصل إلى اتفاقات مماثلة فى أماكن عديدة فى إفريقيا، لاسميا بين السنغال والنيجر، وكذلك فى أوروبا حول تقاسم مياه نهر "الدانوب"، كما شهد العالم إبرام اتفاقات ملزمة من هذا النوع فى بلدان آسيا للأنهار العابرة للحدود".

ونبه شكرى إلى خطورة عدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن مياه النيل الأزرق، قائلا: "ما لم يتم التوصل لاتفاق ملزم؛ فإن ملايين من أبناء السودان ومصر سيحيون حياة مفتقدة إلى الأمن بل وسيكون للمسلك الإثيوبى آثاره المدمرة لحياة هؤلاء الملايين".

وردا على سؤال حول "الخيار العسكرى كوسيلة لحسم الخلاف مع إثيوبيا"، قال شكرى إن مصر ستواصل السعى من خلال المفاوضات والوسائل السلمية لحل الخلاف مع إثيوبيا.. معربا عن أسفه إزاء عدم مرونة الشركاء فى إثيوبيا فهم "لم يبدون أى لون من المرونة المطلوبة أو التفاهمات التى يمكن أن تقودنا إلى اتفاق ملزم معهم؛ وبناء على ذلك ستتخذ مصر أى إجراء تراه مناسبا لحماية شعب مصر وحقوقه المائية.