شكرى: إثيوبيا السبب الرئيسى وراء إفشال المفاوضات التى استمرت 10 سنوات

وأضاف وزير الخارجية -لوكالة أسوشيتد برس للأنباء- أن قرار إثيوبيا بالمضى قدما فى الملء الثانى لخزان سد النهضة؛ يخالف اتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، ويؤكد أن إثيوبيا هى السبب الرئيسى وراء إفشال المفاوضات - التى استمرت 10 سنوات - للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوق دول المصب (مصر والسودان)، واستمرار تدفق مياه النيل الأزرق اليهما، وهو المورد المائى الوحيد الذى يحيا عليه أكثر من 100 مليون إنسان بمصر.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن مدير دائرة المناخ فى الأمم المتحدة أنجير اندرسون، والمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقى بارفيت أونانجا سيطلعان مجلس الأمن الدولى -خلال جلسته التى ستعقد فى وقت لاحق اليوم- على مجمل الأوضاع حول سد النهضة، بعد الاستماع إلى كلمة مصر، التى سيلقيها وزير الخارجية سامح شكرى أمام المجلس.
كما سيستمع مجلس الأمن إلى كلمة وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، وكذلك تعقيب وزير خارجية إثيوبيا، ثم تتحدث الدول الـ 15 الأعضاء فى المجلس عن الموضوع، فى كلمات موجزة.
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