الخارجية تطالب العمالة المصرية بالأردن بسرعة استصدار تصاريح عمل سارية

جدة - نرمين السيد - تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين العاملين فى الأردن سرعة الاستفادة من قرار الحكومة الأردنية السماح للعمالة الوافدة بتصويب أوضاعها خلال الفترة من ٤ يوليو الى ٢ سبتمبر ۲۰۲۱ واستصدار تصاريح عمل سارية، وذلك مقابل سداد رسوم التصاريح السنوية الجديدة فقط، مع الإعفاء من أية رسوم أو غرامات عن أية سنوات سابقة لم تكن تلك العمالة الوافدة تحمل خلالها تصاريح عمل.





وأشار السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، أن قرار الحكومة الأردنية فى هذا الصدد يتضمن إعفاءات وتسهيلات كثيرة، وأن استصدار تصاريح عمل سارية يقنن وضع المواطن المصرى الذى يعمل فى الأردن ويحمى حقوقه. كما أشار السفير عمرو محمود عباس إلى أن السفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان مددت ساعات عمل القسم القنصلى يومياً، وطوال فترة تصويب الأوضاع، حتى يتمكن جميع المواطنين الراغبين فى الحصول على أية وثائق تتعلق بمتطلبات تصويب الأوضاع لدى وزارة العمل الأردنية من تحقيق ذلك والاستفادة من الفرصة المتاحة لتقنين أوضاعهم. هذا، وقد أثنى مساعد وزير الخارجية على قرار الحكومة الأردنية، واستجابتها لطلب الجانب المصرى بإتاحة فترة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة، لا سيما مع ما تضمنه القرار من إعفاءات وتسهيلات تساعد المواطنين العاملين فى الأردن على توفيق أوضاعهم.

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