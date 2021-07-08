التشكيل الرسمي.. الشناوي يقود الأهلي أمام المقاولون بالدوري

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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي استعدادا لمباراة فريق المقاولون العرب مساء اليوم الخميس في الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل الأهلي في المباراة أمام المقاولون العرب في الدوري. ويقود محمد الشناوي الأهلي أمام المقاولون العرب، في مباراة الدور السادس والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. تشكيل الأهلي امام المقاولون: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأكرم توفيق. خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. خط الهجوم: محمد شريف. ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد هاني وجونيور أجايي ووالتر بواليا وصلاح محسن وبدر بانون ومحمود كهربا ورامي ربيعة ومحمود وحيد. ويستعد الأهلي لمباراة المقاولون العرب والمحدد لها التاسعة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز. وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في إطار منافسات الجولة 28 في بطولة الدوري الممتاز.

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