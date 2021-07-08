/639665/بدلا-من-3-زيادة-عدد-مقاعد-الأحزاب-في-اللجنة-العامة-لـ-10-بتعديلات-مستقبل-وطن-الجديدة-على-لائحة-النواب

انتهى اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، ووكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية، لمناقشة طلب التعديل المقدم من النائب علاء عابد عن حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وأكثر من 50 نائبا، على بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب من حيث المبدأ.

ومن المقرر إحالة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد بشأن لائحة مجلس النواب، إلي اللجنة التشريعية وذلك بعد نظر تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ التعديل المقدم بواقع 4مشروعات قوانين من النواب وتمت الموافقة عليهم باللجنة العامة.

وتضمنت التعديلات عدد من المواد، جائت فيهم المادة 24 ( الفقرة الأولى- البند ثالثا )، لتنص على استبدال عبارة " ثلاثة مقاعـد أو أكثر" بعبارة "عشرة مقاعد أو أكثر" وهي النسبة اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية في تشكيل اللجنة العامة، وذلك لضمان تمثيل نسبة أكبر من هذه الأحزاب الموجودة في مجلس النواب ضمن تشكيل اللجنة.

المادتان ٣٩، ٤٢: لمواجهة الإشكاليات العملية في قواعد وشروط ترشيح أعضاء اللجان النوعية، وانتخاب الرئيس والوكيلين وأمين السر في بدايـة كـل دور انعقاد تـم إعادة صياغة المادتان وفـق السوابق البرلمانية المستقرة في هذا الخصوص، مع منح مكتـب المجلس الاختصاص بتحديد القواعد والشروط والمواعيد اللازمة في هذا الشأن، وهو ذات الأمر المتبع في لائحة مجلس الشيوخ.