إجراءات جديدة لرفع الحصانة عن الأعضاء فى تعديلات مستقبل وطن بشأن لائحة المجلس«صور»

/639659/إجراءات-جديدة-لرفع-الحصانة-عن-الأعضاء-فى-تعديلات-مستقبل-وطن-بشأن-لائحة-المجلسصور

تضمن عرض مشروعات القوانين بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب،أن رأت اللجنة العامة وجود عدد من المبررات العملية والتنسيقية والتنظيمية، التي تجعل القبول بمبدأ تعديل اللائحة ضروريا ولازما، وذلك على النحو التالي:

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعديلات مستقبل وطن على اللائحة الداخلية للمجلس بشأن رفع الحصانة

ويستلزم التطبيق العملي لبعض أحكام اللائحة المعمول بها حالياً إعادة النظر فيها ، ولاسيما بمراعاة أحكام القوانين السالف الإشارة إليها ، ونشير في هذا الصدد إلى ضرورة موافقة النائب العام على إجراء رفع الحصانه عن أحد النواب ،قبل إتخاذ هذا الإجراء.

رفع الحصانة

وتضمن تطبيق أحكام المادة (٣٥٧ ) من اللائحة، ضـرورة حصـول مـن يـرغـب فـي رفع الحصانة عن أحد الأعضاء لتحريك دعوى مباشرة ضده على موافقة النائب العام على هذا الإجراء.

وأتى المشروع الرابع والمقدم من النائب علاء عابد ، وأكثر من خمسين نائبا ، متضمنا تعديل عدد (۳۱) مادة سواء بالاستبدال أوبالإضافة أوبالحذف، وأعطى صياغات محددة وواضحة للمواد المقترح تعديلها ، وراعي الاعتبارات الداعية للتعديل سواء الدستورية أو القانونية أو التطبيق العملي والتنسيقي والتنظيمي لبعض أحكام اللائحة.تعديلات مستقبل.

تعديلات مستقبل وطن على اللائحة الداخلية لمجلس النواب

تـرى اللجنة العامة بعد استقراء مشروعات القـوانين الأربعة المقدمة لتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد التنويـه بـأن المشروع المقدم من النائب محمد عطيه الفيومي تضمن تعديل مادة وحيدة، والمشروع المقدم من النائب عاطف المغاوري تضمن تعديل ذات المادة المشار إليها في المشروع المقدم من السيد النائب عطيـة الفيـومي، وإن اختلفت المعالجات والاعتبارات بينهما، والمشروع المقدم من النائب أيمن أبو العلا تضمن تعديل ثماني مواد من مواد اللائحة راعى فيها بعض من الاعتبارات التي فرضتها التعديلات الدستورية الأخيرة، وأجرى عدد من الموائمات الأخرى، كما تضمن ذات التعديل المشاراليه لدى كل من النائبين: محمد عطيه الفيومي، وعاطف المغاوري.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.