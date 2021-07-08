تفاصيل فاتورة التليفون الارضي الرابط والخطوات يوليو 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - هنا كافة تفاصيل فاتورة التليفون الارضي، والتي تنهال عليها عمليات البحث يومياً، لـ الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي عن شهر يوليو الجاري 2021, جدير بالذكر أنه يتم ذلك من خلال موقع المصرية للاتصالات، والذي يقدم عبر الإنترنت العديد من الخدمات لعملاءه، والتي سنتطرق إليها في هذا التقرير.

فاتورة التليفون الارضي يوليو 2021

تصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الارضي في يوم 15 يوليو 2021, وذلك ضمن تطبيق نظام المحاسبة الربع سنوي، كل ثلاث شهور. وعليه فيمكن سداد فاتورة الهاتف الارضي، بطريقتين أحدهما؛ الذهاب الى السنترال التابع له الخط الارضي، والثانية، إما من خلال موقع المصرية للاتصالات، أو بإستخدام إحدي أنظمة السداد الإلكتروني.

– للمزيد يمكنك الاتصال على الرقم التالي؛ 01555000111.

خدمات المصرية للاتصالات في مصر

تقدم المصرية للاتصالات العديد من الخدمات عبر موقعها الالكتروني لعملاءها، وذلك لتسهيل إجراء مختلف الخدمات وتوفير الجهد والمال، كما تحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية، والتي قد تتفاقم عند الازدحام في السنترالات. وعلى ذلك نسرد لكم مختلف خدمات شركة “we”, عبر الإنترنت؛

– طلب وحجز رقم Indigo.

– تجديد اشتراك الإنترنت “We”.

– دفع فاتورة التليفون الارضي بالاسم والرقم 2021.

– شحن/ سداد، فواتير الموبايل،

– دليل بعناوين الفروع والسنترالات في مصر.

خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي 2021

الآن يمكنك إجراء الاستعلام على فاتورة التليفون الارضي، حيث يتم ذلك من خلال الدخول على رابط المصرية للاتصالات “we”, واتباع بعض الخطوات اللازمة، والتي تتمثل في؛

– دخول موقع الشركة من خلال الرابط الرسمي.

النقر على أيقونة استعلام.

كتابة البيانات اللازمة، كود المنطقة، ورقم التليفون الارضي.

النقر على عرض تفاصيل فاتورة الخط الارضي يوليو 2021.

مواعيد سداد الفواتير

حددت الشركة ووفق لما هو متبع مواعيد سداد وسماح عن فاتورة يوليو 2021, وجدير بالذكر أنه قد تضاف غرامة تأخير على العميل، وذلك في حالة تخطيه فترة السماح المقررة للدفع، والتي تتمثل في؛

– 15 يوليو، تاريخ استحقاق فاتورة التليفون الارضي.

– بعد مرور شهر من تاريخ الاستحقاق، يتم تحويل الخط إلي نظام الاستقبال فقط، وذلك في تاريخ 15 اغسطس 2021.

– 14 سبتمبر موعد انتهاء فترة السماح، وعدم استقبال الخط للمكالمات.

– 15 سبتمبر، يتم رفع الخط من الخدمة.