متحدث "تنسيقية الأحزاب": لدينا تجربة متفردة في تمكين المرأة بمجالات مختلفة

أكدت الدكتورة شيماء عبد الإله المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر قدمت نموذجا هاما للغاية في تمكين المرأة في فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر، موضحة أن الحديث عندما يكون أساسه فعل مثلما يحدث في مصر بملف تمكين المرأة تستطيع أن تقدم تجربة ناجحة يستطيع الآخرون الاعتماد عليها.
وأضافت المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن ملف تمكين المرأة في مصر ليس كلاما مرسلا أو نتحدث عن شيء سيحدث، ولكن نتحدث عما حدث، فقد حدثت وقائع كثيرة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بدور المرأة والجميع يراها، والجميع يأخذ التجربة المصرية ويعمل عليها ويستطيع أن يطبقها بنجاح.
وتابعت المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: لدينا تجربة متفردة في تمكين المرأة بمجالات مختلفة وتقدير للمرأة ودورها، وهذا يجعلنا نستطيع أن نقدم النموذج فلدينا نموذج جيد ومحترم.
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