محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوية الصناعية والزراعية 

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية/الفندقية والزراعية.

وكان محافظ القاهرة قد اعتمد تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ليكون بحد أدنى ٢٣٥ درجة، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوي بمدارس الخدمات أقل ٣٠ درجة من الحد الأدنى.

وأشار محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إلى أنه على مديرى المدارس الثانوية العامة والفنية، توجيه طلاب الشهادة الإعدادية للتقدم للتنسيق بالمدارس الثانوية العامة والفنية ( إلكترونيا ) وذلك من خلال الموقع الإلكترونى المعد لذلك وهو Tansiksec.emis.gov.eg ووذلك بداية من يوم الأربعاء الموافق 7/7/2021.

ووجه مدير المديرية المدارس بضرورة البت في قبول طلبات الطلاب للتنسيق بالمدارس من خلال نفس الموقع المشار اليه بعاليه ووفقًا للحد الادنى للقبول بالمدارس وحسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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