/639662/خاص-نهائي-دوري-أبطال-إفريقيا-بدون-جماهير

كشف مصدر بالاتحاد المغربي لكرة القدم عن موقف الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامته في السابع عشر من الشهر الجاري على ملعب محمد بن خامس بالعاصمة المغربية الرباط ضمن النظام الجديد للعب المواجهة النهائية على ملعب محايد.

دوت الخليج ينفرد بموقف حضور الجماهير في نهائي إفريقيا

وعلم دوت الخليج أنه تقرر بشكل رسمي ونهائي إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي بدون حضور جماهيري مع الإكتفاء بتواجد مسئولي الناديين والقنوات الناقلة للمباراة وذلك حفاظا على أراوح المتواجدين داخل المغرب من فيروس كورونا.

وزار الصحة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ

ويذكر أن وزاراة الصحة بالمغرب قد أصدرت بيانا رسميا تؤكد فيه أنه تقرر بشكل رسمي تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بجميع أنحاء البلاد إلى 10 أغسطس 2021، وذلك في إطار الخطط الموضوعة والإستراتيجية التي تتقلدها الدولة المغربية في مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي السياق ذاته أوصت وزاراة الصحة المغربية، الاتحاد العربي لكرة القدم، بضرورة تأجيل بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عام، والتي كان من المقرر إقامتها في الدار البيضاء، خلال الفترة من 29 يوليو الجاري حتى 14 أغسطس المقبل، وعلى إثرها قرر الإتحاد العربي لكرة القدم تأجيل النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عام، إلى موعد يتم تحديده خلال الفترة المقبلة، وتقام تلك البطولة بمشاركة 16 منتخب.

دوت الخليج ينفرد باسباب إلغاء حضور الجماهير في نهائي إفريقيا

وعلم دوت الخليج الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، سيعلن على قرار عدم تواجد الجماهير في مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، خلال الفترة المقبلة، وعلم دوت الخليج من مصدر مسئول داخل الإتحاد الإفريقي عن سبب إلغاء حضور الجماهير في نهائي إفريقيا بين النادي الأهلي وفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، حيث صرح المصدر بأنه تم اتخاذ ذلك القرار بناء على توصيات وزاراة الصحة المغربية، والتي أعلمت الإتحاد الإفريقي بسوء الأوضاع داخل الدار البيضاء، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية وزيادة أعداد المصابين بالفيرس