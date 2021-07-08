/639656/كان-بيعاملها-وحش-حبس-قاتلة-والدها-خنقا-في-القليوبية

قررت نيابة مركز قليوب فى القليوبية، اليوم الخميس، بحبس فتاة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل والدها عامل خردة بقرية بلقس دائرة المركز بسبب سوء معاملته لها ولأشقائها بعد وفاة والدتهم وزواجه من أخرى، حيث انتظرت استغراقه في النوم وخنقته بحزام ملابس من القماش حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس فتاة 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل والدها عامل خردة

كما قررت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعي في الواقعة والتصريح بدفن الجثمان، وطلب تحريات المباحث بشأن ظروف وملابسات الواقعة.

اعترافات المتهمة

وأدلت المتهمة بإعترافات تفصيلية، في التحقيقات، وقالت إنه بعد وفاة والدتها في شهر يناير الماضى نتيجة معاناتها من أمراض مزمنة بالصدر وعدم اهتمام والدها بها وبأشقائها حيث تزوج والدها من سيدة أخرى منذ شهر تقريًا أساء معاملتها وأشقائها ما دفعها للتفكير في التخلص منه.

وأضافت أنها انتظرت خلوده والأسرة للنوم تسللت لغرفته فجرا وقامت بخنقه باستخدام حزام ملابس من القماش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وأرشدت عن الأداة المستخدمة في الجريمة.

ونجحت الاجهزة الأمنية بمركز شرطة قليوب فى القليوبية، بلاغا بالعثور علي جثة عامل خردة داخل منزله وبها أثار خنق وأخطرت مديرية أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية امن القليوبية.

تحريات المباحث

وأتضح من التحريات أن نجلة المجنى عليه وراء ارتكاب الحادث حيث تخلصت منه خنقا لسوء معاملته لها ولأشقائها بعد وفاة والدتهم وزواجه من أخرى ، كما أتضح أن القتيل عامل خردة 46 عامًا، تقاعس عن القيام بدوره والإساءة لهم فقرررت التخلص منه وقامت بخنقه بحزام ملابس وهو نائم داخل غرفة النوم الخاصه به.

في سياق اخر تكثف أجهزة الأمن فى القليوبية جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب عثر عليه جثة هامدة وسط الأراضى الزراعية بقرية شبرا هارس دائرة مركز شرطة طوخ، وتم نقل الجثة الى مستشفى طوخ المركزى وتولت النيابة التحقيقات.

البحث الجنائي

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد العثور على جثة شاب وسط الزراعات بقرية شبرا هارس دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية وتبين الجثة لشاب فى العقد الثالى من العمر ولا توجد به اى اصابات ظاهرية وتم نقلها الى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة انتداب الطب الشرعة لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفنة عقب ذلك.