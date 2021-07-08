سيرجيو راموس يظهر مع أسرته بقميص باريس سان جيرمان «صور»

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نشر سيرجيو راموس نجم فريق ريال مدريد السابق وفريق باريس سان جيرمان الحالي، على موقعه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي عبر تطبيق "انستجرام"، صورة له تجمعه مع اسرته، حيث تضم الصورة سيرجيو راموس وزوجته وأولاده الأربعه.

راموس وأسرته بقميص باريس سان جيرمان

ظهر سيرجيو راموس في صورة تجمعه بأسرته، وهم يرتدون قميص باريس سان جيرمان، حيث قد أعلن الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان عن تعاقده مع الإسباني سيرجيو راموس نجم فريق ريال مدريد السابق، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، تنتهي 2023، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الميرنجي، ويعرض دوت الخليج تعليق راموس على صورته مع أسرته بقميص باريس سان جيرمان:

حرص سيرجيو راموس عن إظهار سعادته بالإنضمام إلى الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، حيث كتب على صورة له تجمعه بأسرته وهم يرتدون قميص فريق باريس سان جيرمان"مرحلة جديدة ، ولكن دائمًا معي. شكرا لكونك دائما هناك. مغامرة جديدة ، ولكن دائمًا مع نفسي. شكرا لكونك دائما هناك".

انتقال سيرجيو راموس إلى فريق باريس سان جيرمان

انضم الإسباني سيرجيو راموس إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان، في صفقة إنتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريق ريال مدريد، واتفق المدافع الإسباني سيرجيو راموس مع إداراة فريق باريس سان جيرمان على الإنضمام إلى صفوف الفريق لمدة موسمين، حيث تنتهي مدة التعاقد في صيف 2023.

واتفق سيرجيو راموس مع إداراة الفريق الفرنسي على تقاضي راتب قدره 30 مليون يورو للموسمين، بواقع 15 مليون يورو للموسم الواحد.

فشل بيريز في تجديد عقد راموس

يذكر أن الإسباني سيرجيو راموس، انتهى تعاقده مع فريق ريال مدريد نهاية الموسم المنقضي، ولم يصل الإسباني إلى اتفاق مع إداراة فريق ريال مدريد، حيث طلب بيريز رئيس مجلس إداراة فريق ريال مدريد، من سيرجيو راموس تخفيض راتبه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها اللاعب، ولكن رفض سيرجيو راموس، وقرر الرحيل عن ريال مدريد، الذي لعب بقميصة أكثر من 15 عام، حيث انضم الدولي الإسباني إلى الفريق الميرنجي عام 2005، عندما كان لاعبا في فريق إشبيليه الإسباني، وأصبح سيرجيو راموس من أساطير فريق ريال مدريد الإسباني، حيث يعد راموس بالنسبة لجماهير الفريق الميرنجي أسطورة من أساطير الفريق على مر عصوره.