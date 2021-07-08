تعرف على الممنوعات فى امتحانات الثانوية العامة قبل 48 ساعة من بدء الاختبارات

قبل 48 ساعة من بدء امتحانات الثانوية العامة 2021، والتى تنطلق السبت 10 يوليو الجارى، نقدم فى التقرير التالى 10 ممنوعات يجب على الطالب تجنبها أثناء الامتحان حتى لا يتعرض لأى عقوبة قد تصل إلى الحرمان من الامتحانات...

1 ـ تجنب الدخول بالتليفون المحمول لجنة الامتحان سواء مغلق أو شغال لأنه حيازة المحمول حتى لو مغلق يترتب عليها الحرمان من الامتحان فى المادة التى يؤديها الطالب.

2 ـ لو مصاب بكورونا أو مخالط لشخص مصاب يحظر دخولك لجنة الامتحان، حيث سيتم تأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجة الكاملة فى المادة ولا داع للقلق أو الخوف من عدم دخول الامتحان.

3 ـ يحظر على الطالب تهكير التابلت لأن الوزارة سوف تكتشف أى تهكير أو عبث بالتابلت وسيتم توقيع عقوبة على الطالب.

4 ـ تجنب التأخير عن موعد انطلاق الامتحان بأكثر من 15 دقيقة، فالتأخير عن هذه الموعد يمنعك من دخول الامتحان.

5 ـ أحظر العبث بكراسة الأسئلة أو الإجابة سواء تمزيقها أو الهروب بها لأنه سيلغى الامتحان فى المادة.

6 ـ حظر التعدى على المعلمين الملاحظين داخل اللجنة سواء بالقول أو الفعل.

7 ـ حظر عدم تسليم كراسة الأسئلة والإجابة بعد انتهاء الامتحان، فيجب على الطالب تسليم كراسة البابل شيت وورقة الأسئلة إلى الملاحظ.

8 ـ لا تجاوب فى التابلت وتترك البابل شيت فالإجابة فى البابل شيت هى الأساس والإلزامية.

9 ـ يحظر على الطالب تصوير أسئلة أو أجوبة أثناء سير الامتحانات وإرسالها إلى صفحات فيس بوك وجروبات الغش.

10 ـ التزم بمكان داخل اللجنة مع حيازة رقم الجلوس وكتاب المدرسة والتابلت وأدوات الإجابة عن الأسئلة، فعدم حيازة هذه الأشياء يسبب لك مشكلات ومتاعب داخل لجنة الامتحان.