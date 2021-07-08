تفاصيل دخول هانى شاكر العناية المركزة وتأجيل حفله بدار الأوبرا (فيدو)

قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تأجيل حفل الفنان هانى شاكر أمير الغناء العربى، والذى كان مقرر إقامته مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقا وذلك بسبب ازمه صحيه تعرض لها الفنان.

وقدم النجم هانى شاكر اعتذاره عن الحفل خلال فيديو قائلا: "بعتذر جدا عن حفل اليوم وكان نفسى اشوفكم وأغنى اللى انتوا عاوزينه، بس للأسف صحيت من النوم لقيت نفسى تعبان وعندى ضربات قلبى مش متزبطة، وجيت المستشفى عشان بعمل تحاليل وفحوصات، والدكتور قالى لازم أفضل 48 ساعة في العناية المركزة.

وأضاف هاني شاكر: "بجد بعتذر من قلبى كان نفسى أكون معاكم النهاردة وان شاء الله نحدد معاد قريب جدا للحفل لأن انتوا اللى بكون أسعد بكم وأشوفكم لأنكم بتدونى معنى وطعم للحياة".

وطرح النجم هاني شاكر اغنيته الجديدة التي تحمل اسم "لو سمحتوا" على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى.

وظهر مؤخرًا النجم الكبير هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، حيث لفت الأنظار إليه في البوستر الذى شاركه مع متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليكتفى بتشويق متابعيه بكلمة "قريبًا"، بدون الإعلان عن أى تفاصيل جديدة.

ومن ناحية أخرى، كان قد تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.