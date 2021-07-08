محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للتعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - وكان محافظ القاهرة، قد اعتمد تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسى 2021 - 2022 ليكون بحد أدنى 235 درجة، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بمدارس الخدمات أقل 30 درجة من الحد الأدنى.
وأشار محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بـ محافظة القاهرة، إلى أنه على مديرى المدارس الثانوية العامة والفنية، توجيه طلاب الشهادة الإعدادية للتقدم للتنسيق بالمدارس الثانوية العامة والفنية "إلكترونيا"، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى المعد لذلك وهو :Tansiksec.emis.gov.eg ووذلك بداية من أمس الأربعاء.
ووجه مدير المديرية المدارس بضرورة البت فى قبول طلبات الطلاب للتنسيق بالمدارس، من خلال نفس الموقع المشار إليه بعاليه، ووفقًا للحد الأدنى للقبول بالمدارس وحسب القواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
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