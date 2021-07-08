فجر السعيد تشن هجومًا حادًا على محمد رمضان: «ما في كويتي يتشرف يتابعك»

/639623/فجر-السعيد-تشن-هجوما-حادا-على-محمد-رمضان-ما-في-كويتي-يتشرف-يتابعك

شنت الاعلامية الكويتيه فجر السعيد هجوما لاذعا على الفنان محمد رمضان بسبب صورة جمعته بحرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لافته إلى أن ذلك يمثل تحديا لجمهور كان يكن له الكثير من الحب.

دوت الخليج يكشف سبب هجوم فجر السعيد على الفنان محمد رمضان

نشرت فجر السعيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وعلقت عليه مهاجمة الفنان محمد رمضان: “المثير للجدل محمد رمضان ينشر على حسابه الشخصي صورته مع حفيدة صدام حسين، يامحمد من تفتخر بنشر صورتك مع حفيدته قاتل شعبه وغازي جاره وحارق نفطه وسبب كل الكوارث اللي مرت على العرب من يوم غزا الكويت إلى الآن، من حقك تصور مع جمهورك أيا كان ولكن أن تنشر صورة حفيدة غازي الكويت فهذا تحدي لمشاعر جمهور كان يحبك”.

وقالت السعيد خلال الفيديو: “يمكن أن يصور محمد رمضان مع مجرمين أو نصابين أو أي شيئ لكن يتصور مع حفيدة صدام ماحد جرئ ينزل صور لها إلا أنت هالحين حطيت صورها”.

وتابعت طالبة من محمد رمضان الاعتذار: “شو راجعلك، هذه جدها قاتل، قتل شعبه واغتصب الأرض وحرق النفط ودمر الكويت والعراق والوطن العربي، لتكون انت فخور بهذه الصورة وتحطها بحسابك، انت لم تخسر الكويتين فقط بل خسرت العراقين أيضا، أدري انك نجم ومن حقك تتصور مع جهورك لكن المشكلة أنك نشرت الصورة بحسابك بفخر، ان لم تعتذر للكويتين أعتقد أن ما فيه كويتي يتشرف يتابعك”.

حفيدة صدام حسين تشيد بمحمد رمضان

وكان قد نشر رمضان صورة برفقة حرير نجلة رغد صدام حسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما طرح مقطع فيديو لكتاب يحمل اسم حرير والتي أهدته لرمضان وكتبت عليه إهداء "إلى محمد رمضان البطل.. ابن النيل والأرض الطيبة.. في هذا الكتاب ستجد الكثير من السطور التي تثبت ثباتك.. اثبت كما أنت.. ثقة في الله نجاح"، وعلق عليه قائلًا: "يوم رائع في ضيافة الصديقة العزيزة حرير إبنة الغالية رغد صدام حسين".

الجدر بالذكر، أن أخر أزمات محمد رمضان، تسببه في إغلاق مطعم شهير بدبي لمدة 5 أيام، نتيجة لتجمع المتواجودن من حوله أثناء الغناء، وما لبث الأمر إلا وقدم رمضان اعتذارًا للمطعم، عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».