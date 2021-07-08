آليات جديدة لضبط عمل الوكيلين بتعديلات مستقبل وطن على لائحة المجلس..تفاصيل

/639654/آليات-جديدة-لضبط-عمل-الوكيلين-بتعديلات-مستقبل-وطن-على-لائحة-المجلستفاصيل

يحيل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الأحد المقبل مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد بشأن لائحة مجلس النواب، إلي اللجنة التشريعية وذلك بعد نظر تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ التعديل المقدم بواقع 4مشروعات قوانين من النواب وتمت الموافقة عليهم باللجنة العامة.

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وضعت المواد أرقام 8/ ( الفقرة الرابعة)، 10/ ( الفقرتان الأولى والثانية)، ١٢/ ( الفقرة الثالثة)،14، تنظيم متكامل ومنضبط لآلية عمل الوكيلين وتوزيع الاختصاصات بينهما بعد انتخابهما وفق الدستور والقانون وهذه اللائحة.

آليات عمل وكيلي المجلس

الضوابط تضم بأن يتم اختيار وكيل أول من بين الوكيلين بعد انتخابهما وهو الحاصل منهما على أعلى الأصوات، وفي حال التساوى في الأصوات يكون الأكبر سنا ، وفي كل الأحوال يحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو في حال خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد وتحديد الوكيل الأول منهما ، وأنه حال حضورهما معا يسبق الوكيل الأول الوكيـل فـي رئاسة جلسات المجلس (في الأحوال المبينة بهذه اللائحة) ولجانه وغيرها من الاجتماعات.

صلاحيات الوكيلين

يجوز لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول في بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه في رئاسة بعض جلسات المجلس. وفي حال غياب رئيس المجلس يتـولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل، وفي حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها ، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسة حال تخلى رئيس المجلس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وفي حال خلو منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد يتولى الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.