دوت الخليج يكشف موقف الأهلي من بيع محمد شريف لـ جالاتا سراي

/639650/تحيا-مصر-يكشف-موقف-الأهلي-من-بيع-محمد-شريف-لـ-جالاتا-سراي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن رد المارد الأحمر على عرض جالاتا سراي التركي بضم محمد شريف مهاجم القلعة الحمراء خلال موسم الانتقالات المقبلة بعد الأداء الجيد الذي يقدمه مهاجم منتخب مصر مع كتيبة بيتسو موسيماني.

وعلم دوت الخليج أن النادي الأهلي رفض البت أو النظر في العروض الخارجية المقدم لجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وعلى رأسهم محمد شريف بعد أن تلقى الأخير عرضا من جالاتا سراي التركي.

دوت الخليج يكشف موقف الأهلي من بيع محمد شريف لجالاتا سراي

ورفض النادي الأهلي النظر في العروض الخارجية بسبب الفترة التي يخوضها المارد الأحمر خلال الفترة الحالية خاصة قبل أيام قليلة من مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تقام على مركب محمد الخامس في السابع عشر من الشهر الجاري.

وأبلغ النادي الأهلي اللاعبين أن مسألة التفاوض في أي عروض خارجية أو داخلية مرفوضة في الوقت الحالي بسبب ارتباطات الفريق الهامة سواء في مسابقة الدوري الممتاز أو نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز برباعية نظيفة في أخر مواجهاته أمام سموحة في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون في الدوري الممتاز ، في اللقاء الذي دخل المارد الأحمر بتشكيل مختلف عن المواجهات السابقة.

تشكيل الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

تشكيل سموحة أمام الأهلي

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمود البدري، رجب نبيل، أطهر الطاهر وشريف رضا

السوط: أحمد حمص، محمود حليمو، عبد الكبير الوادي ومصطفى فتحي

الهجوم: أحمد عبد القادر وديريك نسيامبي

قائمة الأهلي في مواجهة سموحة

في حراسة المرمي: محمد الشناوي- علي لطفي - مصطفي شوبير خط الدفاع: رامي ربيعه- سعد سمير-علي معلول- محمود وحيد- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم خط الوسط:ألو ديانج- عمرو السولية- حمدي فتحي- أكرم توفيق خط الهجوم:محمود كهربا- مجدي أفشة- صلاح محسن- محمد شريف- جونيور أجاي- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر.