/639649/المصرية-للاتصالات-We-تفاصيل-باقة-الأهلاوية-وخطة-الأسعار

المصرية للاتصالات We يمكن الأن لكل مشجعي النادي الأهلي المصري أن يشتركوا في باقة الأهلاوية الاضافية من المصرية للاتصالات We وذلك بأسعار قليلة جدًا وهي 5 جنية فقط في الشهر كما أن المصرية للاتصالات We يتيح للعملاء 500 دقيقة لكل الاهلاوية والاشتراك اطلب #601* .

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