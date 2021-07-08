/639647/رسميا-تأجيل-بطولة-كأس-العرب-للمنتخبات-تحت-17-عام

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، تأجيل النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب الشباب للمنتخبات تحت 17 عام، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المملكة المغربية، وكان من المقرر أن تقام البطولة في الدار البيضاء، بداية من يوم 29 يوليو الجاري، وتنتهي يوم 14 أغسطس المقبل، تنظم بطولة كأس العرب لللمنتخبات تحت 17 عام، من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم، بمشاركة 16 منتخب.

وزاراة الصحة المغربية توصي بتأجيل البطولة

أبلغت وزاراة الصحة بدولة المغرب، الاتحاد العربي لكرة القدم، بضرورة تأجيل بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عام، والتي كانت من المقرر إقامته في دولة المغرب من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم، وأكدت وزاراة الصحة المغربية على سوء الأوضاع التي عامة في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

قرعة كأس العرب للمنتخبات

الجدير بالذكر أن قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عام، أسفرت على تواجد مصر مع كل من المنتخبات التالية: منتخب البحرين، ومنتخب الصومال، ومنتخب لبنان، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ويعرض دوت الخليج الـ 4 مجموعات المشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عام، والتي جاءت كالتالي: المجموعة الأولي المغرب فلسطين السعودية الكويت المجموعة الثانية الجزائر الإمارات ليبيا جيبوتي المجموعة الثالثة تونس

العراق

موريتانيا

اليمن المجموعة الرابعة مصر

البحرين

الصومال

لبنان

مواعيد المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا(9:30 ص).

المباراة الثالثة: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا(1 م).

مصر في أولمبياد طوكيو 2021

تبدأ أولمبياد طوكيو 2021 يوم 23 الجاري وتنتهي يوم 8 أغسطس، وتقام الأولمبياد كل 4 سنوات، وكان من المقرر إقامة تلك النسخة، العام الماضي، ولكن تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في تأجيلها حتى هذا العام، وتمتلك مصر تاريخ حافل في الأولمبياد، حيث حصد أبناء النيل 32 ميدالية أولمبية على مدار تاريخها، واستطاعت حسم عدد من الميدليات الذهبية في أخر بطولة أولمبياد، والتي أقيمت في البرازيل.