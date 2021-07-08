بفيديو البطيخ..جهان فاضل تعود للضوء من جديد

/639642/بفيديو-البطيخجهان-فاضل-تعود-للضوء-من-جديد

عادت الفنانة جيهان فاضل رغم غيابها عن الساحة الفنية لتخطف الأضواء من العديد من نجوم الوسط الفني وذلك من خلال تصدرها مؤشرات الأكثر بحثا على جوجل بعدما انتشر لها مقطع فيديو وهي تقطع البطيخ.

دوت الخليج يكشف أبرز التفاصيل جول جيهان فاضل بعد تصدرها التريند

تداول العديد من رواد السوشايل ميديا مقطع فيديو للفنانة المعتزلة جيهان فاضل تظهر فيه وهي تقوم بتقطيع البطيخ خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات التي تنظمها الجاليات العربية في المدينة الكندية.

لم تكن هذه المرة الأولى لظهور جيهان فاضل على الساحة من جديد وتصدرها التريندات حيث أن في مارس الماضي تداولت العديد من المواقع صورة لجيهان وهي تعمل كـ«كاشير» في أحد المتاجر، ليتضح أنها ترجع لإحدى العاملات في أحد المحال التجارية الكبرى بمدينة بريشيا الإيطالية خلال الموجة الأولى جائحة كورونا، وتم تصويرها عبر عدسة وكالة الأنباء الفرنسية قبل عام كامل من انتشار شائعات عمل جيهان فاضل في سوبر ماركت.

حقيقة عمل جيهان كامل في أحدى المتاجر بعدما تركت التمثيل

انتشرت أنباء عدة تفيد بعمل جيهان كامل في المتجر التي أخذت منه الصورة لكن الحقيقة أن جيهان ليست عاملة في المتجر ولكنها شريكة في ملكيته، وهو متخصص في بيع الأطعمة الشرق أوسطية والمنتجات الغذائية المصرية في مدينة «كاليجاري» بمقاطعة «ألبرتا» الكندية، وتشرف أحيانا بنفسها على العمل داخل المتجر.

نبذة عن حياة جيهان فاضل

ولدت الفنانة جيهان فاضل في 11 مارس 1973 بالقاهرة، تخرجت في الجامعة الأمريكية، كانت بداية اكتشافها ودخولها إلى عالم الفن على يد المخرج الكبير خيرى بشارة الذي رشحها في أول عمل لها بفيلم "آيس كريم في جليم" مع المطرب عمرو دياب في عام 1992 والتي تدور أحداثه حول شاب يدعى سيف يعمل في نادٍ لأفلام الفيديو ويحاول إثبات موهبته في الغناء، ويدخل في مغامرات كثيرة إلى أن يلتقي بشاعر يؤلف له أشعارا مختلفة ويقدمه أيضا لملحن مغمور يقع في غرام ابنته، ثم توالت بعدها العديد من أعمالها الفنية.

وغادرت جيهان فاضل إلى كندا بعد مرورها بظروف صعبة بسبب وفاة زوجها مصمم الأزياء عمرو حمدي في عام 2012، ووقوع أعباء تربية أولادهما الثلاثة أدهم وزياد وعالية عليها بمفردها، إلى جانب قلة الأعمال التي شاركت فيها قبل سفرها، لأسباب مختلفة.