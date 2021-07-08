/639635/يورو-2020-السفارة-الدنماركية-بمصر-بعد-فوز-إنجلترا-ينفع-كده-ياحسن

حقق منتخب إنجلترا الفوز على المنتخب الدنماركي أمس، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحجز مقعد في الدور نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي، بالعاصمة الإنجليزية لندن، بعد انتهاء الوقت الأصلي من عمر المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

ويرصد دوت الخليج أبرز التصريحات والتعليقات على فوز الإنجليز علي رفاق كريستيان إريكسن.

علقت السفارة الدنماركية بمصر على صفحتها الرسمية فيسبوك بصورة من فيلم “مورجان أحمد مورجان” للممثل القدير وصاحب البهجة عادل إمام، وكتبت السفارة عليه مهنأة المنتخب الإنجليزي بالفوز والتأهل للدور النهائي.

وكان مشهد الصورة، يتحدث عن تضيع عادل إمام لهدف محقق اصتدمت الكرة في العارضة، وبعدها توجه لسكرتارة يحدثة لماذا هذه العارضة تتصدى للكرة، ولم تساعدني في تسجيل الهدف، وكان الأخر في حالة من الزهول والإستغراب من رد مورجان “عادل إمام”.

سقوط رحيم ستيرلينج

سقط رحيم ستيرلينج مهاجم المنتخب البريطاني في الدقيقة الـ 104 من عمر اللقاء، بعد لمسة من مدافع المنتخب الدنماركي داخل منطقة الجزاء، ليحتسبها الهولندي داني ماكيلي حكم المباراة ركلة جزاء، وينفذها هاري كين قائد الإنجليز في المباراة، ويتصدي لها كاسبر شمايكل، وترتد منه لتصل لكين ويسكنها الشباك علي يمين كاسبر، ويحسم اللقاء بهذا الهدف.

ضرب المنتخب الدنماركي بالهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الثلاثون من عمر المباراة من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة للدنمارك عن طريق ميكيل دامسجارد بتسديدة يمينية سكنت أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى بشكل مستحيل على الحارس جوردان بيكفورد.

بنيران صديقة

ضرب المنتخب الدنماركي بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر المباراة ولكن في شباكة توغل مميز من بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا داخل يسار منطقة الجزاء خلف مدافعي الدنمارك أنهاه بعرضية أرضية قوية أخطأها المدافع سيمون كيير بشكل فادح ووضع الكرة داخل شباك الحارس كاسبر شمايكل.

هدف قاتل في المباراة

وجاء الهدف القاتل والحاسم للقاء في الدقيقة الخامسة عشر من الوقت الإضافي عن طريق هاري كين ، من خلال تنفيذ سئ لركلة الجزاء عن طريق هاري كين بتسديدة في الزاوية اليسرى للمرمى توقعها الحارس كاسبر شمايكل بشكل صحيح ونجح في التصدي لها إلا أن الكرة ارتدت مجددا باتجاه هاري كين الذي لم يجد أي صعوبة في وضعها داخل الشباك.