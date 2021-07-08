/639645/تقسيط-صك-الأضحية-لحاملي-بطاقات-البنك-الأهلي-المصري

تقسيط صك الأضحية لحاملي بطاقات البنك الأهلي المصري الان على الموقع الالكتروني لبنك الطعام المصري حيث أن تقسيط صك الأضحية لحاملي بطاقات البنك الأهلي المصري سيكون على 10 شهور أسعار الصكوك لعام 2021 ولحاملي بطاقات البنك الأهلي المصري الائتمانية.

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