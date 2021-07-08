عاجل.. وزير الدفاع يلتقى عددا من الضباط المعينين لتولى الوظائف القيادية

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة والضباط لتوليهم الوظائف القيادية بمستوياتها المختلفة، والتى تعتبر مسئولية كبرى وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة، فى أعناقهم من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته.
كما أشار إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالى الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأن القوات المسلحة بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة فى كافة التخصصات، قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصرى العظيم.
وأوصى الفريق أول محمد زكى، القادة والضباط بمواصلة البحث والاطلاع فى مجالات المعرفة العسكرية والمدنية، التى تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل، والتمسك بالانضباط العسكرى والمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجا فريدا للانضباط والالتزام.
وأدار القائد العام حوارا مع القادة والضباط، استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف القضايا، وطالبهم باستمرار الارتقاء بمستوياتهم العلمية والفكرية، ليكونوا على دراية كاملة بكل ما يدور من أحداث إقليمية وعالمية وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى.
حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.
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