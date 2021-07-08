«خانها بعد كتب الكتاب».. مفاجأة جديدة في مقتل شاب حرقًا على يد خطيبته في التبين

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كشفت تحريات ضباط مباحث القاهرة، اليوم الخميس، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وقسم شرطة التبين بقيادة المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، حول وفاة شاب حرقا داخل إحدى الشقق بدائرة القسم التفاصيل الكاملة.

دوت الخليج يرصد في التقرير تفاصيل وفاة شاب حرقا داخل إحدى الشقق بدائرة القسم التفاصيل الكاملة

وأتضح أن الشاب المتوفى حدثت مشاكل بينه وبين خطيبته بسبب اكتشافها خيانته لها، عقب كتب كتابه عليها بشهرين، وتدخل زوج شقيقتها وطلب منه تطليقها، وحدد له مهلة أسبوعين لتنفيذ إجراءات الطلاق، وطالبه برد هاتف محمول اشترته خطيبته له.

تحريات مباحث قسم شرطة التبين

وأضافت التحريات أنه قبل يوم من الموعد المتفق عليه حدثت مشادة كلامية بين الضحية وزوج شقيقه خطيبته، فهدده بالمجئ وإشعال النيران في عفش يخزنه داخل غرفة في العقار محل سكنهم، كان قد أعده لزواجه، وعقب ذلك ذهب أحضر زجاجة بها بنزين وأضرم النار في عفشه، وتجري مباحث القسم تحقيقات للتأكد من أن الجناة قاموا بإلقاء الضحية في النيران أم إلقاء نفسه.

التحفظ علي خطيبته و اشقائها

وتحفظت مباحث القسم على كل من خطيبة الضحية وتدعى ندى حسني، وشقيقتيها كل من "شيماء وإيمان"، وزوج شقيقتها الأولى، وجار منقاشتهم حول الحادث.

ورد بلاغ للمقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفاده وفاة شاب يدعي كمال، 22 سنة، مقيم بمدينة حلوان في منزل خطيبته، وبالانتقال والفحص عثرت المباحث علي جثة الشاب محترقة.

كاميرات المراقبة

وبإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، أمر بتحرر عن ذلك المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وسرعة استكمال تحريات رجال مباحث القسم حول الواقعة ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.