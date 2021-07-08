أخبار مصرية

إعلام النواب يوجهون الشكر للرئيس ويؤكدون: بشاير الخير يقضى على العشوائية ويحقق الارتقاء الأسرى والمادى والثقافى«صور»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

/639634/إعلام-النواب-يوجهون-الشكر-للرئيس-ويؤكدون-بشاير-الخير-يقضى-على-العشوائية-ويحقق-الارتقاء-الأسرى-والمادى-والثقافىصور

خلال زيارتهم لمشروع بشاير الخير بالإسكندرية

زار الوفد البرلمانى من لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، رئيس الوفد البرلمانى، وكيل اللجنه عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، امس الأربعاء مشروع بشاير الخير، الذى افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى مرحلته الثالثه فى 12 مايو 2020، وتفقد الوفد البرلمانى المشروع بمراحله الثلاث موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى لايدخر جهدا لتحقيق التنمية الشامله فى كافة المجالات.

دوت الخليج يرصد زيارة وفد لجنة اعلام النواب لمشروع بشاير الخير بالاسكندرية 

8d1d3eadfe.jpg

 

 

بشاير الخير بالاسكندرية 

وأوضح النائب الدكتور نادر مصطفى رئيس الوفد البرلمانى وكيل لجنة الإعلام وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المشروع إعجاز وهدية من الرئيس ويحقق الهدف المرجو منه، من خلال تحويل المناطق العشوائية إلى مدن متكاملة الخدمات وذو تنسيق حضارى وثقافى ،حيث أن مشروع بشاير الخير 1 و2 و3   وفر السكن الآدمي ل1600 أسرة بما يعادل 16000 مواطن من قاطني العشوائيات، ساهمت كذلك في تدريب الشباب على الحرف المختلفة وتوفير فرص عمل لهم داخل المشروع أو في مصانع وشركات رجال الأعمال، علاوة على توفير مسكن حضاري مجهز بالكامل لسكان العشوائيات.

b3a209e142.jpg

 

 

 

منطقة غيط العنب 

من جانبه أكد العقيد احمد عبدالعزيز المدير الإدارى  مدير الموارد البشرية للمشروع 1 و2  ان مشروع بشاير 1 فى مرحلته الاولى، افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى  26 سبتمبر عام 2016، والذي يعد مشروعًا متكاملًا للتطوير الحضاري لمنطقة غيط العنب العشوائية بالإسكندرية، والتى تم تطويرها خلال فترة زمنية لا تتعدى الـ18 شهرًا.

1e0ab4a5fe.jpg

 

 

ويضم المشروع الذي يقع على مساحة 12 فدانًا بجوار ساحة غيط العنب مجمعًا سكنيًا حضاريًا لأهالى المنطقة، يشمل 17 عمارة تضم 1632 وحدة سكنية بمساحة 92 مترًا لكل وحدة، وتستوعب ما يزيد عن 8000 فرد من أهالى المنطقة.

3575919276.jpg

 

 

المشروعات الصغيرة 

كما يضم المشروع مسجدا، ومستشفى بطاقة 175 سريرا، ومركز للتدريب المهنى والتشغيل يضم 17 ورشة تعليمية و6 قاعات دراسية، فضلًا عن 58 محلًا تجاريًا سيتم استغلالها فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى سوق تجارى، وحديقة تعليمية للأطفال، ومركز لذوى لاحتياجات الخاصة.

cabea3d825.jpg

 

حياة كريمة 

واضاف "عبدالعزيز" يعد مشروع بشاير الخير 2، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شهر ديسمبر عام 2018، امتداد لمشروع بشاير الخير 1، ويتكون المشروع من 37 عمارة بإجمالي 1869 وحدة سكنية كاملة المرافق والفرش والتجهيز توفر الحياة الكريمة لحوالي 10 آلاف مواطن بالإضافة إلى 4 مصاعد كهربائية لكل بلوك سكني.

3d9bbfeb98.jpg

 

مشروع بشاير الخير 2

ويشمل المشروع على مسطح تجاري بمساحة 17 ألف متر مربع يتكون من 338 محلا تجاريا متوسط مساحة المحل 32 مترا تقريبا بالدور الأرضي، و13 مولا تجاريا بمساحة 915 مترا مربعا للمول الواحد بالدور الأول علوي وطرق اسفلتية بطول 250 مترا، بالإضافة إلى 15 ألف متر مربع أرصفة ومسطحات خضراء.

c0d34c58c3.jpg

 

العشوائيات 

وعن بشائر الخير ٣ أكد "عبدالعزيز" أنه  يوم 12 مايو 2020.. افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير"، والذي يأتي استكمالاً لمشروعي بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2 لتسكين قاطني العشوائيات، كهدية من الرئيس للشعب السكندري.

9617e630da.jpg

 

 

يعد المشروع نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالى وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف و624 وحدة سكنية، ويستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من ذلك المشروع.

268cf1427c.jpg

 

ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروف بإجمالي مساحات 39 ألف م٢.

وأشار "عبدالعزيز" ان هناك مجمع مساحات خضراء على ٨ افدنه ونصف وهناك فصول بمحو الاميه وان مخووامية ٦٨ مواطن ونعمل على الارتقاء بالمستوى الثقافى والمادى للقضاء على السلوكيات الضارة ونعمل على أحداث أمنية شامله للمكان وقمنا بمواجهة البطالة ل٢١٣٧ شاب وفتاه من خلال تسليمهم محلات وأوضح مدير الموارد البشريه أفتتحنا مركز لمكافحة الإدمان من شهر فبراير الماضى وتم علاج ١١٠ حاله كنا قمنا بالكشف على ٦٤١٥ سيدة لمواجهة سرطان الثدى والقضاء على فيروس سى فى المنطقه حيث لايوجد اى مريض كبد ببشاير الخير مما نقيم احتفالات دورية باباموالنثاليه ولدينا ٤٠ صورة تحكى عن كل فلعيله نقيمها لتشجيع الأسر .

2ad9cf549b.jpg

 

 

 

cd389a95ff.jpg

 

 

aa75cfcf73.jpg

 

 

ويضم الوفد البرلماني من لجنه الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة والنائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنه والنائبه نشوي الديب والنائبة امل سلامه والنائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة مني عمر والنائبه فاطمة سليم  والنائبه رانيا الجزايرلي  والنائبه شيماء حلاوة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلام النواب يوجهون الشكر للرئيس ويؤكدون: بشاير الخير يقضى على العشوائية ويحقق الارتقاء الأسرى والمادى والثقافى«صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا