/639633/تأجيل-محاكمة-مستريح-البيتكوين-لـ5-اغسطس-المقبل

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس 8 يوليو 2021، جلسات محاكمة «مستريح البيتكوين»، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، إلى جلسة 5 أغسطس المقبل لعدم حضور المتهمين للمرة الثانية على التوالى.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل جلسات محاكمة «مستريح البيتكوين»

النيابة العامة

وكانت أمرت النيابة العامة، إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.

كشف أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ10 متهمين بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و 4 هاربين.

شبكة الإنترنت

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى «إكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات»، و« شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات»، اثناء كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.

40 مليون جنيها

وفي سياق أخر نجح رجال المباحث بقسم شرطة التجمع الخامس، في إلقاء القبض على تاجر أجهزة كهربائية استولى على 40 مليون جنيها بدعوى تشغيلها فى تجارة الأدوات الكهربائية وأخطر اللوء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة.

تعددت البلاغات الواردة لقسم شرطة التجمع الأول ضد "طارق.ص.إ" 51 سنة تاجر أجهزة لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها فى تجارة الأدوات الكهربائية مقابل ربح شهرى 12% وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من إعادة أصل المبالغ المودعة طرفه للمجنى عليهم.

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، وأن إجمالى المبالغ المالية المستولى عليها بلغت حوالى 40.488.612 مليون جنيه من 25 مواطنا.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بأماكن تردده تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبمواجهته اعترف بتحصله من المواطنين علي مبالغ مالية بدعوى تشغيلها فى تجارة الادوات الكهربائية مقابل أرباح شهرية 12% إلا انه عجز عن تحقيق الأرباح المشار إليها أو رد اصل المبالغ.