خالد مصطفى يحصل على موافقة الصحة بإنشاء مركز للغسيل الكلوي ووحدة قسطرة القلب بالمرج«صور»

/639632/خالد-مصطفى-يحصل-على-موافقة-الصحة-بإنشاء-مركز-للغسيل-الكلوي-ووحدة-قسطرة-القلب-بالمرجصور

أعلن النائب خالد مصطفى عبدالوهاب عضو مجلس الشيوخ، أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد ،وافقت على إنشاء مركز غسيل كلوى ووحدة قسطرة القلب بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج، لخدمة المرضى بالدائرة والقرى المجاورة وتخفيف معاناتهم الشديدة فى الذهاب إلى المستشفيات البعيدة ومعهد القلب.

وقال النائب خالد مصطفى عبدالوهاب،في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين ،أنه اليوم الخميس عقد اجتماع ومعاينه المبني الجديد بمستشفي جراحات اليوم الواحد بالمرج ،بحضور الدكتور حازم مرسي نائب رئيس امانه المراكز الطبيه المتخصصه والمهندس حاتم حمدي مدير المشروعات والدكتور مينا صفوت مدير الطوارئ بالامانه والدكتور حسني مدير مستشفي جراحات اليوم الواحد ،لسرعة البدء في إنشاء مركز الغسيل الكلوي ووحدة قسطرة القلب لخدمة المواطنين ،خاصة وأن منطقة المرج تعد من المناطق الفقيرة صحيا. ،وايضا لتخفيف العبء الملقي علي جميع مرضي الغسيل الكلوى،، و لتحسين المنظومة الصحية والخدمة المقدمة للمواطنين فى هذا الإطار.

وأشار عضو مجلس الشيوخ ، إلى أنه طالب وزيرة الصحة بتحويل مستشفي عين شمس " الأردنية "إلى المركز الطيبة المتخصصة حتي يستفيد أهالى المرج من للخدمات الطبية التى تقدمها للمواطنين، مشيرا إلى أنها وافقت على طلبه.

وقال النائب خالد مصطفى، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء وحدة قسطرة القلب ومركز الغسيل الكلوي سوف تبلغ من 30 الى 40 مليون جنيه، مؤكدا أن المنظومة الصحية تشهد اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وانعكس ذلك على طبيعة الخدمة المقدمة للمرضى، سواء فى صورة قرارات ومبادرات على أرض الواقع.