/639627/علاء-عابد-المواني-المصرية-تؤدي-دور-كبير-وهام-في-تعظيم-إيرادات-الدوله-الرئيس-وضع-خطة-للنهوض-بها

شهد الوفد البرلماني للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال زيارته لميناء شرم الشيخ، عمليه انزال ورفع يخت سياحي بواسطة القزق الميكانيكي الذي دخل الخدمة بشكل تجريبي وتم انشاءه بتكلفه 70 مليون جنيه لصيانة وإصلاح السفن واليخوت بالبحر الأحمر وخليج العقبة بقدرة إصلاح 400 يخت سنوي وقوه رفع 200 طن، وذلك وسط إشادة برلمانية واسعة.

ووصفت اللجنة البرلمانية، ما شاهدوه بميناء "شرم الشيخ"، بالانجاز.

قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، ان ما تشهده هيئة مواني البحر الأحمر ياتي في اطار خطة التنمية المستدامه التي أعدتها القيادة السياسيه المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صانع النهضة الحديثة في مجال النقل والمواصلات.

واضاف النائب علاء عابد، ان المواني المصرية تؤدي دور كبير وهام في تعظيم ايرادات الدوله وبخاصه موانيء البحر الأحمر التي شهدت طفرة كبيرة في التقدم والفضل في ذلك يرجع للرئيس السيسي الذي وضع خطط النهوض بالمواني وتابع تنفيذها بنفسة.

واكد علاء عابد، ان المواني بصفه عامه من المشروعات القومية الجذابة للاستثمار وبصفة خاصة موانيء البحر الأحمر لزيادة العائد الاستثماري، وجذب السياحة الأجنبية والعربيه لمحافظة جنوب سيناء بشكل خاص، وللدوله بشكل عام.

ومن جانبه أكد النائب خالد عبد المولي، أن اعضاء لجنة النقل سبق وطالبوا بسرعة وجود قزق آلي بميناء شرم الشيخ، يستهدف صيانه واصلاح اليخوت السياحية بمنطقة البحر الأحمر، لاسيما وأن الموجود في وقت سابق كان يدويا، وعند بدء التشغيل التجريبي كانت اشادتنا بتنفيذ التوصيات، مما يؤكد علي التنسيق الكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن جانبه قال النائب خالد عبد المولي ، إن ما يتم من استثمارت في مجال الطرق بمدينة شرم الشيخ، مطمئن جدا ، للعائد الاستثماري المباشر وغير المباشر وفي ظل توجه الدوله المصرية لجذب السياحه الداخلية والخارجية.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من : النائب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، النائب محمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء ، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب احمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية ،الدكتور محمد علي مستشار لجنه النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق امين اللجنه .